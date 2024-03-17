В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов

«В Вооруженных силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8%», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне специальной военной операции.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня — 15, 16 и 17 марта. Четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.