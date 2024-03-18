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Путин набрал на выборах в Москве 88,8% после обработки 70,09% протоколов

Действующий глава государства, кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин набирает в Москве 88,8%, в настоящее время обработано 70,09% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Источник: РИА "Новости"

На втором месте кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 4,61% голосов, на третьем — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 3,33% голосов, а на четвертом — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,14% голосов.

В Санкт-Петербурге действующий глава государства набирает 80,46% голосов после обработки 0,10% протоколов. На втором месте Даванков с 9,51% голосов, на третьем — Харитонов с 3,98% голосов, а на четвертом — Слуцкий 2,95%.

Также в этот день зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборах президента России составила 74,22%. Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 94%. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, инфраструктура ДЭГ в целом справилась.

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. 17 марта в России завершилось голосование: в 20:00 по местному времени (21:00 мск) закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Путин Владимир