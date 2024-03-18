Путин набрал на выборах в Москве 88,8% после обработки 70,09% протоколов

На втором месте кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 4,61% голосов, на третьем — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 3,33% голосов, а на четвертом — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,14% голосов.