В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Новосибирской области с 83,27% голосов после обработки 94,32% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,27% голосов, Владислав Даванков — 6,23% голосов, Николай Харитонов — 5,07% голосов, Леонид Слуцкий — 2,99% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.