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Владимир Путин с большим отрывом лидирует на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Владимир Путин набирает 87,34% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40% протоколов, передает РИА Новости.
Источник: Sputnik.md

У Николая Харитонова 4,11% голосов, Владислава Даванкова — 3,92%, Леонида Слуцкого — 3,06%.

Путина с победой уже поздравил Дмитрий Медведев, назвав ее «блестящей».

«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах Президента России!», — написал он в соцсетях.

Общая явка, по данным на 20:37 мск, составила 74,22%.

По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.

Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием в Москве, он набирает 89,1% голосов.