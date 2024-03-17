Владимир Путин с большим отрывом лидирует на выборах президента РФ

У Николая Харитонова 4,11% голосов, Владислава Даванкова — 3,92%, Леонида Слуцкого — 3,06%.
Путина с победой уже поздравил Дмитрий Медведев, назвав ее «блестящей».
«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах Президента России!», — написал он в соцсетях.
Общая явка, по данным на 20:37 мск, составила 74,22%.
По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.
Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием в Москве, он набирает 89,1% голосов.