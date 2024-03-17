На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин

Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области Владимир Путин набрал 80,99% голосов, на втором месте получивший 7,77% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,61% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,88%).