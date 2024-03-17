Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России

«Президент России стал чем-то большим, чем просто политическая фигура. Он олицетворяет судьбу страны… Поэтому мы не должны удивляться, что он получил так много голосов», — сказал наблюдатель.
По его словам, именно Путин стал тем лидером, который помог России справиться с катастрофическими последствиями распада СССР.
«Теперь страна вынуждена защищать свои границы в Луганске и Донецке. Он стал своего рода символом объединения страны», — добавил собеседник агентства.
При этом он усомнился в том, что отношения России и США могут как-либо измениться после проведения выборов президента России.
«США особенно не хотели, чтобы эти выборы состоялись. Они очень не хотят, чтобы было известно сколько поддержки имеет российский президент. С самого начала они пытались дискредитировать выборы», — добавил Мопин.