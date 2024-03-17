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Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин стал символом объединения страны, которая сейчас защищает свои границы, большое количество голосов в пользу политика не вызывает удивления, заявил РИА Новости международный наблюдатель из США, политолог и журналист Калеб Мопин.
Источник: РИА "Новости"

«Президент России стал чем-то большим, чем просто политическая фигура. Он олицетворяет судьбу страны… Поэтому мы не должны удивляться, что он получил так много голосов», — сказал наблюдатель.

По его словам, именно Путин стал тем лидером, который помог России справиться с катастрофическими последствиями распада СССР.

«Теперь страна вынуждена защищать свои границы в Луганске и Донецке. Он стал своего рода символом объединения страны», — добавил собеседник агентства.

При этом он усомнился в том, что отношения России и США могут как-либо измениться после проведения выборов президента России.

«США особенно не хотели, чтобы эти выборы состоялись. Они очень не хотят, чтобы было известно сколько поддержки имеет российский президент. С самого начала они пытались дискредитировать выборы», — добавил Мопин.

Путин Владимир