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Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии

МИНСК, 17 мар — РИА Новости. В голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, приняли участие более 14 тысяч россиян, сообщила пресс-служба российского посольства в Минске.
Источник: РИА "Новости"

«В голосовании на выборах президента Российской Федерации на участках, открытых в Республике Беларусь, приняли участие более 14 тысяч россиян», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В Белоруссии были открыты шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России: в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Проголосовать могли как постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ, так и временно находящиеся в республике — в командировках, на отдыхе в санаториях, в гостях и туристических поездках.

Голосование прошло штатно, сообщил ранее в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.