Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии

«В голосовании на выборах президента Российской Федерации на участках, открытых в Республике Беларусь, приняли участие более 14 тысяч россиян», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
В Белоруссии были открыты шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России: в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Проголосовать могли как постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ, так и временно находящиеся в республике — в командировках, на отдыхе в санаториях, в гостях и туристических поездках.
Голосование прошло штатно, сообщил ранее в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.