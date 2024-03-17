Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии

В Белоруссии были открыты шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России: в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Проголосовать могли как постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ, так и временно находящиеся в республике — в командировках, на отдыхе в санаториях, в гостях и туристических поездках.