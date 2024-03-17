Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней на Сахалине Владимир Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте получивший 4,61% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).
Путин побеждает на выборах на Сахалине с 86,37 процента голосов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней на выборах президента РФ в Сахалинской области набирает 86,37% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.