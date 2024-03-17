Путин лидирует на выборах президента России по данным 50 процентов голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков — 4,01% голосов, Леонид Слуцкий — 3,11% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50,02% протоколов.