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Путин лидирует на выборах президента России по данным 50 процентов голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков — 4,01% голосов, Леонид Слуцкий — 3,11% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50,02% протоколов.
Источник: © РИА Новости

Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.

Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,34% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,11% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 4,01% голосов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир