Василий Голубев: Выборы показали, что мы стали еще сильнее

Выборы показали, что Россия — это мощное государство, где люди вместе. Это дорогого стоит«, — сказал губернатор в эфире телеканала “ДОН 24”.
Глава региона отметил высокую активность избирателей в Ростовской области.
«Если шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента, проголосовало 64% избирателей, то сейчас уже свыше 75%», — сказал он.
За истекшие шесть лет в Ростовской области произошли серьезные изменения, отметил Голубев.
«У нас ежегодно растут экономика, инвестиции, экспорт. Прекрасно работают селяне, из года в год бьют рекорды. За эти годы построено более 70 школ и детских садов. Мы продолжаем развитие медицины, построили инфекционный центр и медцентр для детей. Мы продолжали строительство дорог — почти 800 км дорог появилось в регионе, построили больше 20 мостов. Появилась первая в истории Ростовской области особая экономическая зона. Созданы хорошие заделы в промышленности, АПК, строительстве, что дает возможность региону развиваться», — подчеркнул Василий Голубев.