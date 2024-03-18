Василий Голубев: Выборы показали, что мы стали еще сильнее

«У нас ежегодно растут экономика, инвестиции, экспорт. Прекрасно работают селяне, из года в год бьют рекорды. За эти годы построено более 70 школ и детских садов. Мы продолжаем развитие медицины, построили инфекционный центр и медцентр для детей. Мы продолжали строительство дорог — почти 800 км дорог появилось в регионе, построили больше 20 мостов. Появилась первая в истории Ростовской области особая экономическая зона. Созданы хорошие заделы в промышленности, АПК, строительстве, что дает возможность региону развиваться», — подчеркнул Василий Голубев.