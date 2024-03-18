Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации… Уверена, что ваша победа на выборах будет способствовать развитию молдавско-российских отношений и укреплению партнерских связей между нашими народами», — написала Параска в своем Telegram-канале.
Она полагает, что полученный результат и высокая явка на выборах убедительно говорят о поддержке избирателями курса президента РФ на рост экономической мощи, социального развития и культурного возрождения России.
Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.