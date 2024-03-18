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Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений

КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это поможет развитию молдавско-российских отношений.
Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации… Уверена, что ваша победа на выборах будет способствовать развитию молдавско-российских отношений и укреплению партнерских связей между нашими народами», — написала Параска в своем Telegram-канале.

Она полагает, что полученный результат и высокая явка на выборах убедительно говорят о поддержке избирателями курса президента РФ на рост экономической мощи, социального развития и культурного возрождения России.

Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.

Путин Владимир