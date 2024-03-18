Даванков, Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах

«Население (России) как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он тоже рассчитывает, что по итогам избирательной кампании ему и его команде удалось привлечь дополнительное внимание к программе партии.