Даванков, Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков поблагодарил своих избирателей за поддержку, при этом он назвал несомненной победу Владимира Путина.
«Конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу», — сказал Даванков журналистам.
«Население (России) как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он тоже рассчитывает, что по итогам избирательной кампании ему и его команде удалось привлечь дополнительное внимание к программе партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Путин победил на выборах президента с историческим результатом.
«Мы работаем над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут», — также отметил Слуцкий. Пока, по его словам, «поступают какие-то шероховатости очень незначительные».
Центризбирком обработал уже 58,44% итоговых протоколов УИК. Согласно предварительным данным, за Путина проголосовали 87,27% граждан, за Харитонова — 4,18%, за Даванкова — 3,99%, за Слуцкого — 3,12%.