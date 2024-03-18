Путин набирает свыше 87%, второй — Харитонов. Что известно о первых итогах выборов в РФ

При этом все три партии, выдвинувшие кандидатов на выборы 2024 года, смогут рассчитывать на получение средств из федерального бюджета — по закону они имеют право на финансирование в том числе в случае преодоления их претендентами на пост главы государства трехпроцентного барьера. За каждый голос они получат по 152 рубля.