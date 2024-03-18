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Путин набирает свыше 87%, второй — Харитонов. Что известно о первых итогах выборов в РФ

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, получая 87,18% голосов по итогам обработки 84,07% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,23% голосов, на третьем и четвертом — Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 4,00% и 3,16% соответственно.

Явка на президентских выборах, которые впервые в истории проходили в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта, — по состоянию на 18:00 мск воскресенья достигла, по предварительным данным, 74,22%. В 2018 году, когда голосование было однодневным, итоговая явка была заметно ниже — 67,54%.

ТАСС собрал основные итоги голосования на данный момент.

Уверенная победа Путина

Результат Путина — 87,17% голосов — превосходит итоги выборов 2018 года, когда за кандидата проголосовали 76,69% избирателей.

Показатели остальных кандидатов заметно ниже, чем у предыдущих конкурентов действующего главы государства: тогда Павел Грудинин (баллотировался от КПРФ) набрал 11,77% голосов, а Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,65%.

При этом все три партии, выдвинувшие кандидатов на выборы 2024 года, смогут рассчитывать на получение средств из федерального бюджета — по закону они имеют право на финансирование в том числе в случае преодоления их претендентами на пост главы государства трехпроцентного барьера. За каждый голос они получат по 152 рубля.

Итоги онлайн-голосования

В 2024 году на президентских выборах впервые применялось дистанционное электронное голосование, которое было доступно в трети российских регионов. В 28 из них жители воспользовались федеральной платформой, в Москве применялась собственная.

Итоговая явка онлайн-голосования на федеральной платформе достигла 94% (4,4 млн человек). В Москве было выдано почти 3,7 млн электронных бюллетеней с учетом избирателей, которые воспользовались специальными терминалами на участках.

По результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе Путин занимает первое место с 87,41% голосов, а на второе выходит Даванков с 6,28%. За Слуцкого отдали свой голос 3,75% участников онлайн-голосования, за Харитонова — 2,56%.

В Москве Путин победил с 89,1% голосов, второе место занял Даванков с 4,4%, третье и четвертое — Харитонов и Слуцкий с 3,3% и 3,2% соответственно.

Донбасс и Новороссия

С огромным отрывом Путин побеждает и на выборах в регионах Донбасса и Новороссии. В Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов он набрал 88,12% голосов, в Запорожской — 92,83%, в ЛНР — 94,12%, в ДНР — 95,23%.

В ДНР и Херсонской области второе место занял Харитонов с результатом в 1,62% и 4,88% соответственно, в Запорожской области и Луганской Народной Республике вторым стал Слуцкий с 2,52% и 2,13% голосов.

Несмотря на угрозу со стороны Украины, все регионы показали явку выше средней по России: в Новороссии она превысила 80%, а в республиках Донбасса приблизилась к 90%. Этот показатель учитывает досрочное голосование, которое проходило во всех четырех регионах (в Запорожской области участки работали только 17 марта, 15 и 16 марта жители голосовали на дому).

Заявления кандидатов

Ближе к полуночи Путин приехал в свой избирательный штаб, поблагодарил его сотрудников и подчеркнул, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. Он также выразил благодарность всем проголосовавшим россиянам и особо выделил участников специальной военной операции.

Отвечая на вопросы журналистов, президент назвал среди задач нового срока решение задач в рамках СВО и укрепление обороноспособности страны, отметил эффективность правительства, президентской администрации и Банка России, а также охарактеризовал действия российских военных как уже больше, чем активную оборону.

По словам Харитонова, наблюдатели от КПРФ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что кандидат от коммунистов в понедельник, 18 марта, встретится с Путиным.

Об отсутствии существенных нарушений заявил и Слуцкий — он назвал инциденты, о которых сообщают ЛДПР, «шероховатостями очень незначительными».

Даванков назвал победу Путина на выборах несомненной, отметив, что ему приятно занять второе место по результатам дистанционного электронного голосования.

Реакция за рубежом

Первыми Путина с победой на выборах поздравили в Венесуэле. В сообщении венесуэльского МИД отмечается, что президент Николас Мадуро поздравляет российского лидера «с триумфом на выборах».

Вместе с тем на Западе начали выступать с критикой. В Белом доме не считают состоявшиеся выборы «ни свободными, ни справедливыми», глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с утверждением, будто они прошли в условиях «нехватки выбора», а в польском министерстве иностранных дел раскритиковали проведение голосования в Донбассе и Новороссии.

Путин Владимир