Путин набирает свыше 87%, второй — Харитонов. Что известно о первых итогах выборов в РФ

Явка на президентских выборах, которые впервые в истории проходили в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта, — по состоянию на 18:00 мск воскресенья достигла, по предварительным данным, 74,22%. В 2018 году, когда голосование было однодневным, итоговая явка была заметно ниже — 67,54%.
ТАСС собрал основные итоги голосования на данный момент.
Уверенная победа Путина
Результат Путина — 87,17% голосов — превосходит итоги выборов 2018 года, когда за кандидата проголосовали 76,69% избирателей.
Показатели остальных кандидатов заметно ниже, чем у предыдущих конкурентов действующего главы государства: тогда Павел Грудинин (баллотировался от КПРФ) набрал 11,77% голосов, а Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,65%.
При этом все три партии, выдвинувшие кандидатов на выборы 2024 года, смогут рассчитывать на получение средств из федерального бюджета — по закону они имеют право на финансирование в том числе в случае преодоления их претендентами на пост главы государства трехпроцентного барьера. За каждый голос они получат по 152 рубля.
Итоги онлайн-голосования
В 2024 году на президентских выборах впервые применялось дистанционное электронное голосование, которое было доступно в трети российских регионов. В 28 из них жители воспользовались федеральной платформой, в Москве применялась собственная.
Итоговая явка онлайн-голосования на федеральной платформе достигла 94% (4,4 млн человек). В Москве было выдано почти 3,7 млн электронных бюллетеней с учетом избирателей, которые воспользовались специальными терминалами на участках.
По результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе Путин занимает первое место с 87,41% голосов, а на второе выходит Даванков с 6,28%. За Слуцкого отдали свой голос 3,75% участников онлайн-голосования, за Харитонова — 2,56%.
В Москве Путин победил с 89,1% голосов, второе место занял Даванков с 4,4%, третье и четвертое — Харитонов и Слуцкий с 3,3% и 3,2% соответственно.
Донбасс и Новороссия
С огромным отрывом Путин побеждает и на выборах в регионах Донбасса и Новороссии. В Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов он набрал 88,12% голосов, в Запорожской — 92,83%, в ЛНР — 94,12%, в ДНР — 95,23%.
В ДНР и Херсонской области второе место занял Харитонов с результатом в 1,62% и 4,88% соответственно, в Запорожской области и Луганской Народной Республике вторым стал Слуцкий с 2,52% и 2,13% голосов.
Несмотря на угрозу со стороны Украины, все регионы показали явку выше средней по России: в Новороссии она превысила 80%, а в республиках Донбасса приблизилась к 90%. Этот показатель учитывает досрочное голосование, которое проходило во всех четырех регионах (в Запорожской области участки работали только 17 марта, 15 и 16 марта жители голосовали на дому).
Заявления кандидатов
Ближе к полуночи Путин приехал в свой избирательный штаб, поблагодарил его сотрудников и подчеркнул, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. Он также выразил благодарность всем проголосовавшим россиянам и особо выделил участников специальной военной операции.
По словам Харитонова, наблюдатели от КПРФ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что кандидат от коммунистов в понедельник, 18 марта, встретится с Путиным.
Об отсутствии существенных нарушений заявил и Слуцкий — он назвал инциденты, о которых сообщают ЛДПР, «шероховатостями очень незначительными».
Даванков назвал победу Путина на выборах несомненной, отметив, что ему приятно занять второе место по результатам дистанционного электронного голосования.
Реакция за рубежом
Первыми Путина с победой на выборах поздравили в Венесуэле. В сообщении венесуэльского МИД отмечается, что президент Николас Мадуро поздравляет российского лидера «с триумфом на выборах».
Вместе с тем на Западе начали выступать с критикой. В Белом доме не считают состоявшиеся выборы «ни свободными, ни справедливыми», глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с утверждением, будто они прошли в условиях «нехватки выбора», а в польском министерстве иностранных дел раскритиковали проведение голосования в Донбассе и Новороссии.