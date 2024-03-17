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Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,12% голосов на выборах президента РФ в Красноярском крае, Владислав Даванков становится вторым с 5,46%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Источник: © РИА Новости

Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.

Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 5,46% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) — 4,35% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,98% голосов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир