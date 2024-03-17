Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,12% голосов на выборах президента РФ в Красноярском крае, Владислав Даванков становится вторым с 5,46%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.