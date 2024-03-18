Беглов заявил, что выборы президента прошли в штатном режиме

Губернатор также добавил, что город оказал содействие избирательным комиссиям, чтобы выборы прошли открыто, легитимно и безопасно. Этот факт, по словам Беглова, подтвердила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, посетившая участки накануне.