На выборах президента России в Туве Путин набрал 95,37 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 95,37% голосов на выборах президента РФ в Республике Тыва, Николай Харитонов становится вторым с 2,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.