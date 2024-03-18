Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил за работу штабы кандидатов в президенты

После закрытия избирательных участков в регионе Андрей Бочаров отправился в волгоградский Штаб общественной поддержки кандидата в Президенты Владимира Путина, сообщает в воскресенье вечером пресс-служба волгоградского губернатора. В здании амфитеатра на набережной Волгограда собрались представители общественных организаций и профсоюзов региона, ветераны, активисты ОНФ, вошедшие в состав Штаба в начале избирательной кампании. Андрей Бочаров пообщался с доверенными лицами, поблагодарил всех за активную работу.
В администрации региона также добавили, что Андрей Бочаров сказал слова благодарности и штабам остальных кандидатов, принимавших участие в выборах Президента. Он отметил активную гражданскую и патриотическую позицию, которую проявили доверенные лица кандидатов.
По информации ЦИК РФ, к 23.45 в стране обработали уже более 67% бюллетеней. Владимир Путин уверенно лидирует, набрав на выборах более 87% голосов.