Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил за работу штабы кандидатов в президенты

После закрытия избирательных участков в регионе Андрей Бочаров отправился в волгоградский Штаб общественной поддержки кандидата в Президенты Владимира Путина, сообщает в воскресенье вечером пресс-служба волгоградского губернатора. В здании амфитеатра на набережной Волгограда собрались представители общественных организаций и профсоюзов региона, ветераны, активисты ОНФ, вошедшие в состав Штаба в начале избирательной кампании. Андрей Бочаров пообщался с доверенными лицами, поблагодарил всех за активную работу.