Путин лидирует на выборах президента после обработки 70 процентов голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов, Николай Харитонов набирает 4,19%, Леонид Слуцкий — 3,15%, Владислав Даванков — 4,08%, следует из данных ЦИК после обработки 70,03% протоколов.