Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты

«Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие — если не сказать по некоторым направлениям грандиозные — планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», — отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.