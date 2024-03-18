«Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие — если не сказать по некоторым направлениям грандиозные — планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», — отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.