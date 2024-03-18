Путин: если противнику нравится «мясорубка», нам это даже выгодно

«Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая “мясорубка” для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.