Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.