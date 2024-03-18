«В целом, инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. Парни их — противника — просто кромсают сейчас, продвижение каждый день», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.