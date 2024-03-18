Путин побеждает в Псковской области с 84,7 процента голосов

«По результатам обработки 100% бюллетеней — предварительные итоги выборов президента Российской Федерации на территории Псковской области. Даванков Владислав Андреевич — 5,23%, проголосовало 17 819; Путин Владимир Владимирович — 84,7%, проголосовало 288 726; Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,48%, проголосовало 11 867; Харитонов Николай Михайлович — 5,29%, проголосовало 18 042», — сообщается в Telegram-канале псковского избиркома.
Явка на выборах составила, предварительно, 68,6%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
Согласно данным на сайте избиркома Псковской области, итоговая явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 65,34%.