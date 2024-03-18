Олимпийское перемирие, обмен Навального и «санитарная зона». Что сказал Путин журналистам

Общаясь с журналистами в своем избирательном штабе, он вернулся к возможности создать на Украине «санитарную зону» из-за нападений на приграничные регионы, заявил, что кадровые решения будут приниматься «в рабочем, товарищеском режиме», и обозначил приоритеты своего нового срока. Российский лидер подтвердил, что был готов обменять Алексея Навального, и выразил сожаление в связи со смертью блогера, а также назвал ситуацию в США «катастрофой, а не демократией».
ТАСС собрал основные заявления Путина.
О нападениях на приграничные регионы
Киев сосредоточил в приграничной зоне «где-то до 5 тыс. человек». В состав так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией) и подобных ему групп входят 2,5 тысячи, которых сейчас, «как мясо, бросают на штурмы», — в последних атаках эти «так называемые добровольцы» потеряли примерно 800 человек.
Россия будет относиться к предателям из РДК так, словно они вооружены: «У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием».
Большие потери Киева в результате атак на российские приграничные регионы на руку Москве: «Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Это такая мясорубка для них».
С учетом нападений на Белгородскую область Россия может быть вынуждена создать на прилегающих территориях Украины «определенную санитарную зону», «преодолеть которую будет достаточно сложно». Что касается ее возможных размеров, «это отдельный вопрос».
О ситуации в зоне СВО
Российские военные ведут уже «чуть больше, чем активную оборону»: «Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно. Но каждый день».
«В целом инициатива полностью принадлежит российским Вооруженным силам. На некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».
О кадровых решениях
Нынешняя «административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно», это касается и правительства, и Центробанка, и администрации президента. Кадровые решения будут приниматься «спокойно, в рабочем, товарищеском режиме», в этом вопросе «суетиться не нужно».
В будущем управленческий корпус необходимо сформировать из участников специальной военной операции — «ребят, которые себя не жалеют в интересах Родины, воюют, потери несут, увечья получают в прямом смысле этого слова».
О Навальном
«Что касается господина [Алексея] Навального, да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие».
Путин был согласен на предложение обменять Навального «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», которое ему высказали «некоторые коллеги» за несколько недель до смерти блогера: «Вы можете мне поверить, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: “Я согласен!”. Главным условием было, “чтобы он не возвращался”.
О предложении Макрона
Путин не знаком с предложением французского президента Эмманюэля Макрона объявить на время Олимпиады в Париже перемирие на Украине. «Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов РФ и ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется».
Москва выступает за переговоры, «но только не потому, что у противника патроны заканчиваются». С учетом отмены выборов на Украине Россия еще подумает, с кем будет договариваться: «Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя».
Об инцидентах на выборах
Такие инциденты, как порча бюллетеней на избирательных участках, «как минимум недемократичны»: «Это плохо, потому что если вы сами не хотите голосовать, если вам никто не нравится, это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо».
Оппозицию можно только похвалить за призывы приходить на избирательные участки ровно в полдень: «Если оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважного за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы». «Насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело особо на самом деле».
О выборах в США
В России выборы демократичны, в отличие от США, где используют административный ресурс для нападок на одного из кандидатов в президенты, «в том числе и судебные инстанции»: «Это же просто катастрофа, а не демократия».
Кроме того, практика голосования по почте создает возможности для подтасовок: «Кто там стоит и контролирует? Да никто. Купили за 10 долларов голос, а потом скупили тысячи голосов, пришли, пачкой вбросили до 12 часов ночи — все, вот вам и голосование, вот вам и демократия».
У России «нет предпочтений» относительно будущего президента США: «Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели».
Об отношениях с Западом
Реакция Запада на президентские выборы в России не удивляет: «А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем».
Западные страны в связи с приходом «новых поколений специалистов», которые «реально оценивают происходящие события», будут действовать против России «более изощренно», но не поменяют своих целей.
В будущем нельзя исключать прямого конфликта между Россией и НАТО, хотя в этом никто не заинтересован: «Я думаю, что все возможно в современном мире. Но это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован».
О приоритетах нового срока
«Прежде всего нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы».
Основные задачи развития страны были заложены в недавнем послании Федеральному собранию. Озвученные в нем планы прорабатывались в течение нескольких месяцев: «Это все реализуемо, там все просчитано».
О том, мечтал ли Путин о таких результатах выборов
«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».