Олимпийское перемирие, обмен Навального и «санитарная зона». Что сказал Путин журналистам

Такие инциденты, как порча бюллетеней на избирательных участках, «как минимум недемократичны»: «Это плохо, потому что если вы сами не хотите голосовать, если вам никто не нравится, это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо».