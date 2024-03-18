Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

«Военнослужащие стран НАТО там (на Украине — ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве», — сказал Путин.