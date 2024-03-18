Стали известны результаты выборов президента в Приморье: кто победил

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. В Приморье озвучили результаты подсчета голосов по результатам выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта. Итоговая явка избирателей по результатам трех дней составили 75,05%.