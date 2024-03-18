Стали известны результаты выборов президента в Приморье: кто победил

«На выборах президента приняли участие 1 074 624 избирателя, что составляет 75,05%», — сообщила председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.
По результатам подсчетов, голоса распределились между кандидатами следующим образом: Владимир Путин набрал 88,34% голосов, Леонид Слуцкий — 4,07%, Николай Харитонов — 3,35%, Владислав Даванков — 2,72%.
Нарушений на выборах зафиксировано не было.
По данным ЦИК, больше всего голосов за Владимира Путина отдали избиратели во Фрунзенском районе — 90,59%. На втором месте Первореченский район — 87,51% голосов.
Напомним, на Дальнем Востоке закончился подсчет голосов, по результатам которых.
На Дальнем Востоке завершается обработка протоколов. Избирательные комиссии публикуют предварительные итоги президентских выборов. Результаты можно узнать тут.