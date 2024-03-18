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Стали известны результаты выборов президента в Приморье: кто победил

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. В Приморье озвучили результаты подсчета голосов по результатам выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта. Итоговая явка избирателей по результатам трех дней составили 75,05%.
Источник: РИА "Новости"

«На выборах президента приняли участие 1 074 624 избирателя, что составляет 75,05%», — сообщила председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

По результатам подсчетов, голоса распределились между кандидатами следующим образом: Владимир Путин набрал 88,34% голосов, Леонид Слуцкий — 4,07%, Николай Харитонов — 3,35%, Владислав Даванков — 2,72%.

Нарушений на выборах зафиксировано не было.

По данным ЦИК, больше всего голосов за Владимира Путина отдали избиратели во Фрунзенском районе — 90,59%. На втором месте Первореченский район — 87,51% голосов.

Напомним, на Дальнем Востоке закончился подсчет голосов, по результатам которых.

На Дальнем Востоке завершается обработка протоколов. Избирательные комиссии публикуют предварительные итоги президентских выборов. Результаты можно узнать тут.