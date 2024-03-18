Владимир Путин на выборах президента получил в Иркутской области почти 84% голосов

На втором месте Владислав Даванков от партии «Новые люди». За него проголосовали 62,6 тысяч человек, или 5,46% избирателей. На третьем месте в Приангарье кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,69%), на четвёртом — Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,55%).