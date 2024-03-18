Владимир Путин на выборах президента получил в Иркутской области почти 84% голосов

В Братске голоса избирателей распределились похожим образом. Владимир Путин набрал 85,2% голосов. За него в городе проголосовали 82 356 человек. На втором месте Владислав Даванков (4,8%), на третьем — Николай Харитонов (4,1%), на четвёртом — Леонид Слуцкий (3,53%).
На момент публикации этого материала в России обработано почти 87,3% бюллетеней. Победу на выборах президента уверенно одерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него свои голоса отдали 87,2% избирателей. На втором месте по России — Николай Харитонов (4,26%), на третьем — Владислав Даванков (3,97%), на четвёртом — Леонид Слуцкий (3,16%).