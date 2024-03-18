Антонов назвал США прямым участником конфликта на Украине

Дипломат отметил, что поставка оружия означает прямое участие США в конфликте, но в свою очередь американцы считают, что они «борются за демократию и не более того».
В Белом доме, рассказал Антонов, российскую сторону уверяли в том, что США «не поощряет использование американского дальнобойного оружия». Однако практического эффекта заявления американской стороны не несут, заключил дипломат.
«Если раньше американцы очень осторожно поставляли [Киеву] легкое стрелковое оружие, при этом каждый раз, у нас такое ощущение, проверяли некие красные линии — как мы, смиримся с такими поставками или нет, — то сегодня ни о чем подобном речь не идет», — заявил российский посол.
Ранее, 16 марта, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ни одна из стран Запада, поставляющая оружие Украине, не должна избежать ответственности за это.
В то же день Антонов отметил, что США фактически стали участником конфликта на Украине ввиду поставок со стороны Вашингтона дальнобойных систем вооружения Киеву.
12 марта помощник президента США Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн. Как позднее сообщил Пентагон, он будет включать в себя переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для ПВО. Кроме того, Вашингтон собирается предоставить киевскому режиму 84 противотанковых ракетных средства, а также 155-миллиметровые снаряды.
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.