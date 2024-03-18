Антонов назвал США прямым участником конфликта на Украине

«Если раньше американцы очень осторожно поставляли [Киеву] легкое стрелковое оружие, при этом каждый раз, у нас такое ощущение, проверяли некие красные линии — как мы, смиримся с такими поставками или нет, — то сегодня ни о чем подобном речь не идет», — заявил российский посол.