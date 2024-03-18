В ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента

«Члены нашей комиссии подписали итоговый протокол о результатах выборов на территории ДНР и сводную таблицу к нему. Эти два документа финализируют за собой всю электоральную кампанию, которая происходила в 2024 году в регионе. Собственно говоря, эти документы подвели черту под голосованием Донбасса, подвели черту по тем результатом, который был набран кандидатами, и показали то, как проголосовал Донбасс. Край шахтеров, металлургов, учителей, врачей — край тружеников», — сказал после итогового заседания глава избиркома региона Владимир Высоцкий.