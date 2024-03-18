В ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента

Итоговый протокол составляется по данным территориальных избирательных комиссий и подписывается членами избиркома. Протокол передадут в ЦИК РФ для дальнейшей обработки.
В итоговом протоколе и сводной таблице к нему отражены результаты выборов президента РФ на территории ДНР — общее количество проголосовавших и результаты волеизъявления в количественном и процентном соотношении.
«Члены нашей комиссии подписали итоговый протокол о результатах выборов на территории ДНР и сводную таблицу к нему. Эти два документа финализируют за собой всю электоральную кампанию, которая происходила в 2024 году в регионе. Собственно говоря, эти документы подвели черту под голосованием Донбасса, подвели черту по тем результатом, который был набран кандидатами, и показали то, как проголосовал Донбасс. Край шахтеров, металлургов, учителей, врачей — край тружеников», — сказал после итогового заседания глава избиркома региона Владимир Высоцкий.
Президентские выборы в России продлились три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Согласно результатам голосования, в ДНР за Даванкова проголосовали 1,33% (23 788 голосов), за Путина — 95,23% (1 705 786), за Слуцкого — 1,53% (27 360), за Харитонова — 1,62% (29 003).