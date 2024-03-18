Приморцы выбрали президента страны

Почти 90% избирателей в Приморье проголосовали за Владимира Путина во время выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта. Об этом сообщила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких во время брифинга для СМИ, в понедельник, 18 марта.



По словам председателя ведомства, в крае продолжается процедура подсчета голосов. В настоящее время обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

