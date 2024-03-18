Приморцы выбрали президента страны

Почти 90% избирателей в Приморье проголосовали за Владимира Путина во время выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта. Об этом сообщила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких во время брифинга для СМИ, в понедельник, 18 марта.
По словам председателя ведомства, в крае продолжается процедура подсчета голосов. В настоящее время обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Голоса распределились между кандидатами в президенты РФ следующим образом. Владимир Путин (самовыдвижение) — 88,34%, Леонид Слуцкий («ЛДПР») — 4,07%, Николай Харитонов («КПРФ») — 3,35%, Владислав Даванков («Новые люди») — 2,72%.
Нарушений на выборах президента РФ в Приморье не зафиксировано.
В крае были созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи стал независимый контроль более, чем трех тысяч общественных наблюдателей.