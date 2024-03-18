Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов

«Сто процентов протоколов введено в систему ГАС “Выборы” в Саратовской области. Явка составила 76,51%. Предварительные итоги голосования на территории Саратовской области: Путин В. В. — 91,66%, Харитонов Н. М. — 4,78%, Слуцкий Л. Э. — 1,75%, Даванков В. А. — 1,18%», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня — с 15 по 17 марта.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.