Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов

«Сто процентов протоколов введено в систему ГАС “Выборы” в Саратовской области. Явка составила 76,51%. Предварительные итоги голосования на территории Саратовской области: Путин В. В. — 91,66%, Харитонов Н. М. — 4,78%, Слуцкий Л. Э. — 1,75%, Даванков В. А. — 1,18%», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.