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Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Саратовской области с 91,66% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные избиркома региона.
Источник: © РИА Новости

«Сто процентов протоколов введено в систему ГАС “Выборы” в Саратовской области. Явка составила 76,51%. Предварительные итоги голосования на территории Саратовской области: Путин В. В. — 91,66%, Харитонов Н. М. — 4,78%, Слуцкий Л. Э. — 1,75%, Даванков В. А. — 1,18%», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня — с 15 по 17 марта.

Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.

Путин Владимир