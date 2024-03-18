Путин побеждает на выборах в Рязанской области с 87,93 процента голосов

РЯЗАНЬ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,93% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,93%, Николай Харитонов — 4,29%, Владислав Даванков — 3,76%, Леонид Слуцкий — 2,65%.
Явка составила 75,78% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.