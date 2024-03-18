Хабаровский край оказал Владимиру Путину рекордную поддержку

— Первое место по итогам распределения голосов избирателей в нашем крае получил Путин Владимир Владимирович, действующий президент Российской Федерации. Он заручился поддержкой почти полумиллиона избирателей на территории Хабаровского края, за него проголосовало 491 448 человек, а в процентном отношении это составляет 80,06%, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Второе место занял Дованков Владислав Андреевич. Он заручился поддержкой 40 672 человек, что составляет 6,73%. Третье место получил Харитонов Николай Михайлович. Он заручился поддержкой 33 361 избирателя это составляет 5,43%. И чуть меньше него, 30 730 человек проголосовали за Слуцкого Леонида Эдуардовича. Это составляет 5,01%. При этом средняя явка по Хабаровскому краю составила 64,7%. Это рекорд за последние 12 лет.