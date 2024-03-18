Хабаровский край оказал Владимиру Путину рекордную поддержку

Подавляющее большинство избирателей Хабаровского края на завершившихся накануне первых в истории трёхдневных выборах президента России оказало доверие действующему главе государства Владимиру Владимировичу Путину. По предварительным результатам, за него в нашем регионе отдано свыше 80% голосов. Об этом заявил на итоговом брифинге председатель крайизбиркома Денис Кузьменко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первое место по итогам распределения голосов избирателей в нашем крае получил Путин Владимир Владимирович, действующий президент Российской Федерации. Он заручился поддержкой почти полумиллиона избирателей на территории Хабаровского края, за него проголосовало 491 448 человек, а в процентном отношении это составляет 80,06%, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Второе место занял Дованков Владислав Андреевич. Он заручился поддержкой 40 672 человек, что составляет 6,73%. Третье место получил Харитонов Николай Михайлович. Он заручился поддержкой 33 361 избирателя это составляет 5,43%. И чуть меньше него, 30 730 человек проголосовали за Слуцкого Леонида Эдуардовича. Это составляет 5,01%. При этом средняя явка по Хабаровскому краю составила 64,7%. Это рекорд за последние 12 лет.
Особенно показательно сравнение с результатами голосования за Конституцию РФ в 2020 году, когда в регионе был отчётливый кризис доверия к федеральной власти. Нынешняя позитивная динамика показывает, что люди оставили в прошлом распри, скандалы и протесты. Сегодня в повестке региона стоит ускоренное развитие, улучшение качества жизни и новые проекты. Именно об этом говорил президент в январе, когда приезжал с рабочей поездкой в Хабаровский край и именно это с первых дней работы в регионе транслирует Михаил Дегтярев.
— Причём у нас есть районы-передовики. Почти 90% избирателей пришли на избирательные участки в Комсомольском районе и в Охотском муниципальном округе. Ну и абсолютным рекордсменом у нас является Верхнебуреинский район, там пришло более 92% избирателей на избирательные участки, — отметил Денис Кузьменко. Наибольшую поддержку действующему Президенту в Хабаровском крае оказали избиратели в Комсомольском районе и в Охотском муниципальном округе.
Напомним, Общественная палата Хабаровского края уже назвала завершившуюся выборную кампанию самой честной и прозрачной в истории региона. Не было подано ни одной жалобы, не выявлено ни одного нарушения избирательного законодательства.