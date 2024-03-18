Жители Хабаровского края отдали рекордное количество голосов за Путина

Стали известны итоги голосования на выборах президента по Хабаровскому краю, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Выборы главы государства проходили в крае три дня — 15, 16 и 17 марта. Явка по итогам голосования составила 64,7%. Большинство голосов жителей региона получил действующий президент РФ Владимир Путин, который выдвигался в порядке самовыдвижения — 80,06% (491 448 голосов). Второе место занял представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 6,63%. Следом идет выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов с результатом 5,43%. Замыкает квартет кандидатов глава ЛДПР Леонид Слуцкий с 5,01% голосов.
Позитивные тренды в электоральном поле региона можно проследить и на примере голосования в городе Хабаровске. Здесь президент получил более 75%, что является рекордом для кампании такого уровня в традиционно более оппозиционной столице региона. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что главе региона удалось стабилизировать и вывести в плюс ситуацию по всему краю.