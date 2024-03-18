Жители Хабаровского края отдали рекордное количество голосов за Путина

Позитивные тренды в электоральном поле региона можно проследить и на примере голосования в городе Хабаровске. Здесь президент получил более 75%, что является рекордом для кампании такого уровня в традиционно более оппозиционной столице региона. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что главе региона удалось стабилизировать и вывести в плюс ситуацию по всему краю.