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Для участников СВО и их семей организуют «горячую линию» в Хабаровском крае

Одна из них действует в войсковой части Биробиджана.

Для участников СВО и их семей на всей территории Дальнего Востока функционируют «горячие линии».

Одна из таких линий работает в войсковой части Биробиджана Еврейской автономной области.

— Звонящим дается возможность получить консультацию по вопросам, связанным с порядком прохождения военной службы, предоставлением положенных видов довольствия. А также им помогут в решении социально-бытовых вопросов, — рассказали в администрации Хабаровска.

Поступившие на «горячую линию» войсковой части обращения рассматриваются незамедлительно. Это позволяет быстро решать проблемы военнослужащих и их близких.

Номер «горячей линии» — 8 (4262) 24−90−19.

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