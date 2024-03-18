Для участников СВО и их семей организуют «горячую линию» в Хабаровском крае

Для участников СВО и их семей на всей территории Дальнего Востока функционируют «горячие линии».
Одна из таких линий работает в войсковой части Биробиджана Еврейской автономной области.
— Звонящим дается возможность получить консультацию по вопросам, связанным с порядком прохождения военной службы, предоставлением положенных видов довольствия. А также им помогут в решении социально-бытовых вопросов, — рассказали в администрации Хабаровска.
Поступившие на «горячую линию» войсковой части обращения рассматриваются незамедлительно. Это позволяет быстро решать проблемы военнослужащих и их близких.
Номер «горячей линии» —