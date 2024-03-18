Выборы в 2024 году в Хабаровском крае установили новые стандарты прозрачности и чистоты

Вчера в Хабаровском крае в 20:00 завершилась работа всех участковых избирательных комиссий на выборах президента России, начался процесс подсчёта результатов голосования. Корреспондент ИА AmurMedia пообщался с экспертами и узнал, как прошло важнейшее для России событие.
По мнению руководителя Общественной палаты Хабаровского края Галины Кононенко, на всех избирательных участках в Хабаровском крае в течение трех дней работали около полутора тысяч наблюдателей, представленных Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Хабаровского края, которые были заранее подготовлены. С штабом общественного наблюдения за выборами работали на каждом участке, и наблюдатели отмечали дружелюбную атмосферу и эффективную организацию работы.
— Два исключения, случившихся сегодня, подтвердили правило: это когда телефонные террористы сообщили о заминировании двух участков, — продолжает Галина Кононенко. — Эта информация потребовала принятия оперативных действий и их четко осуществили члены избирательных комиссий, и это отметили наблюдатели этих участков. Сохранность документов полностью обеспечена, после проверки участков специальными службами работа была возобновлена и никаких нареканий со стороны наблюдателей высказано не было.
Эту выборную кампанию, проходившую три дня, могу охарактеризовать как рекордную по чистоте и прозрачности, — сказала Галина Кононенко. — Об этом говорит тот факт, что к нам в мониторинговый центр не поступило никаких обращений и ни одной жалобы, а та информация, которая приходила, не находила своего подтверждения. Это чёткое подтверждение — выборы у нас действительно чистые, открытые и прозрачные.
— Создавались условия для того, чтобы каждый наш житель Хабаровского края, придя на избирательный участок, почувствовал ту благоприятную и доброжелательную атмосферу, которую создавали избирательные комиссии, — сказала она. — В части наблюдения у нас еще был использован дополнительный инструмент, это Центр общественного наблюдения с видеостеной, куда были подключены 388 избирательных участков. Мониторинг осуществлялся силами волонтеров наших вузов, студентами юридических факультетов. Подводя общий итог, можно сказать, что, используя все инструменты общественного наблюдения, сформировалась картина полного соблюдения законодательства на избирательных участках. Открытость демонстрировалась во все три дня голосования — тем самым можно с абсолютной уверенностью сказать, что выборы прошли у нас честные, чистые, открытые и легитимные.
Предварительные данные за три дня свидетельствуют о высокой явке и положительном результате, так как жители Дальнего Востока ощутили заботу со стороны федеральных властей. За последние 10 лет на этом регионе произошли значительные положительные изменения как в экономике, так и в социальной сфере благодаря уникальным программам президента и осуществлению непревзойденных мер поддержки развития.
— Накануне старта голосования к Дальнему Востоку было приковано особое внимание. Ожидалось, что активность избирателей макрорегиона станет маркером лояльности жителей макрорегиона на фоне крупных инвестиций, принятых мер социальной поддержки и в целом кратного увеличения политических административных и финансовых вложений федерального центра в ДФО, — отметил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
По мнению Александра Асафова федеральная власть в лице полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева слышит дальневосточников, чувствует их проблемы, помогает решить, реагирует. И это вызывает доверие у людей.
— Дальний Восток хорошо подготовился к выборам. И по всей видимости поставил себе высокую планку. Под руководством Юрия Трутнева в округе за последние 5 лет кардинально изменилось отношение к федеральной власти. Уровень доверия населения вырос как благодаря беспрецедентным мерам поддержки, так и личному вниманию власти к населению, — отметил Александр Асафов.