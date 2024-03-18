Выборы в 2024 году в Хабаровском крае установили новые стандарты прозрачности и чистоты

— Создавались условия для того, чтобы каждый наш житель Хабаровского края, придя на избирательный участок, почувствовал ту благоприятную и доброжелательную атмосферу, которую создавали избирательные комиссии, — сказала она. — В части наблюдения у нас еще был использован дополнительный инструмент, это Центр общественного наблюдения с видеостеной, куда были подключены 388 избирательных участков. Мониторинг осуществлялся силами волонтеров наших вузов, студентами юридических факультетов. Подводя общий итог, можно сказать, что, используя все инструменты общественного наблюдения, сформировалась картина полного соблюдения законодательства на избирательных участках. Открытость демонстрировалась во все три дня голосования — тем самым можно с абсолютной уверенностью сказать, что выборы прошли у нас честные, чистые, открытые и легитимные.