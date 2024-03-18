Нарушений нет: Дальний Восток успешно провел выборы

Прозрачно, легитимно, законно — так можно охарактеризовать ход голосования на выборах президента РФ во всех субъектах Дальнего Востока. В регионе работали свыше 20 тысяч наблюдателей — это и специалисты, подготовленные Общественной палатой, и наблюдатели от политических партий, кандидатов, и международные наблюдатели, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию ОП Хабаровского края. Во всех субъектах были организованы Центры общественного наблюдения, в которых круглосуточно шла трансляция с избирательных участков. Более того, ЦОНы продолжают работу и на момент написания этой статьи — около 10 часов утра 18 марта. Потому что продолжается обработка бюллетеней и этот процесс тоже под контролем.
Международные наблюдатели, работавшие в Приморском крае, и иностранные эксперты, следившие за ходом голосования в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, отметили высокий уровень организации выборов и, скажем так, самоорганизации избирателей. На всех участках царила доброжелательная, даже праздничная атмосфера. Люди приходили целыми семьями, с детьми. В Хабаровском крае на один из участков пришли пожилые супруги — мужчине 96 лет, жена помоложе.
— Наблюдатели на этом УИК побеседовали с этой прекрасной парой. Супруги объяснили, что для них очень важно участвовать в выборах, более того, они принципиально ходят на участок, а не пользуются правом проголосовать на дому. Им нужно ощутить атмосферу выборов, — рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.
К этому часу можно с полной уверенностью сказать: попытки недружественных сил скомпрометировать итоги голосования на выборах президента РФ провалились. Слишком прозрачно была проведена процедура, чтобы у людей зародилась хотя бы тень сомнения. Фейки оперативно рассматривались и опровергались. Даже попытка «заминировать» два избирательных участка в Хабаровске не вызвала ажиотажа. Люди спокойно покинули помещения, пока спецслужбы обследовали все уголки. А затем также спокойно вернулись на участки и продолжили работу.
В общей сложности по региону было около 30 попыток вброса сообщений о «нарушениях». Из них нашли подтверждение четыре, и ни одно не признано способным повлиять на итоги голосования.
— Консолидация населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас в ДФО многое изменилось. Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За последние 10 лет были запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», — считает политолог Наталья Елисеева. — Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Выросло доверие в федеральной власти, и в целом общество сконсолидировалось. Тем более, что ДФО — форпост России в огромном Тихоокеанском регионе. Но прошлое Дальнего Востока все же не стоит называть оппозиционным, поскольку оппозиционность не равна протестным настроениям. Регион с такими трудными климатическими условиями тяжело переживал кризис 90-х и накапливал несколько бесформенные, неявные протестные настроения. Это по определению не было оппозицией, а было спекулированием на эмоциях для разных популистов. Такие истории в ДФО заканчивались ничем — Дальний Восток не очень годится для популизма.
Предварительные итоги голосования на Дальнем Востоке говорят сами за себя: за Владимира Путина — 86,61%, в РФ — 87,21% (при 90,49% обработанных протоколов), в 2018 г. процент голосовавших за действующего президента составил 67,78%.
Наиболее высокий результат получен в Чукотском АО (90,49%), Еврейской АО (92,35%) и Приморском крае (88,34%), затем идут Хабаровский край (80,06%), Камчатский край (85,03%) и Магаданская область (84,89%). Кстати, в Хабаровском крае рекордно высокую явку показал Верхнебуреинский район — свыше 92%.