Нарушений нет: Дальний Восток успешно провел выборы

— Консолидация населения впечатляет, но она легко объяснима. Сейчас в ДФО многое изменилось. Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За последние 10 лет были запущены сотни предприятий, введены социально важные авиамаршруты, появились «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», — считает политолог Наталья Елисеева. — Только в прошлом году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Выросло доверие в федеральной власти, и в целом общество сконсолидировалось. Тем более, что ДФО — форпост России в огромном Тихоокеанском регионе. Но прошлое Дальнего Востока все же не стоит называть оппозиционным, поскольку оппозиционность не равна протестным настроениям. Регион с такими трудными климатическими условиями тяжело переживал кризис 90-х и накапливал несколько бесформенные, неявные протестные настроения. Это по определению не было оппозицией, а было спекулированием на эмоциях для разных популистов. Такие истории в ДФО заканчивались ничем — Дальний Восток не очень годится для популизма.