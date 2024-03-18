Дальний Восток проголосовал на выборах президента не как вся Россия

На Камчатке лидером стал Владимир Путин, набрав 84,16% голосов избирателей, на втором месте оказался Владислав Даванков, за которого отдали 4,70% голосов. Такая же ситуация и в Хабаровском крае, Владимир Путин набрал 80,06% голосов, а Владислав Даванков 6,63%, и Магаданской области, где за Путина проголосовали 84,89% избирателей, а на втором месте оказался Даванков (4,73%). В Якутии также отступили от всероссийского тренда: у Владимира Путина 87,79% голосов, у Даванкова 4,73%.