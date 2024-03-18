Дальний Восток проголосовал на выборах президента не как вся Россия

Согласно всероссийским данным на 18 марта 02:01 (время московское) при обработке 74,22% бюллетеней итоги голосования распределились следующим образом:
По результатам 100% обработанных бюллетеней на Дальнем Востоке места кандидатов в президенты распределились немного иначе.
Лидеры по итогам голосования в таком же порядке оказались и на Чукотке, где действующий президент набрал более 90% голосов, а на втором месте оказался Леонид Слуцкий с результатом 3,03%.
На Камчатке лидером стал Владимир Путин, набрав 84,16% голосов избирателей, на втором месте оказался Владислав Даванков, за которого отдали 4,70% голосов. Такая же ситуация и в Хабаровском крае, Владимир Путин набрал 80,06% голосов, а Владислав Даванков 6,63%, и Магаданской области, где за Путина проголосовали 84,89% избирателей, а на втором месте оказался Даванков (4,73%). В Якутии также отступили от всероссийского тренда: у Владимира Путина 87,79% голосов, у Даванкова 4,73%.
Напомним, на Дальнем Востоке стали известны результаты голосования на выборах президента России. Избирательные комиссии полностью завершили подсчет голосов. Как и прогнозировали политологи, явка стала высокой, местами даже рекордной.