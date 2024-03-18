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Дальний Восток проголосовал на выборах президента не как вся Россия

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. В России продолжается подсчет голосов по результатам прошедших выборов. В настоящее время результаты по обработке 100% бюллетеней стали известны на Дальнем Востоке. И они отличаются от всероссийских.
Источник: РИА "Новости"

Согласно всероссийским данным на 18 марта 02:01 (время московское) при обработке 74,22% бюллетеней итоги голосования распределились следующим образом:

Владимир Путин набрал 87,21% голосов избирателей, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,26%, Владислав Даванков (Новые люди) — 3,96%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.

По результатам 100% обработанных бюллетеней на Дальнем Востоке места кандидатов в президенты распределились немного иначе.

Например, в Приморском крае лидером также оказался Владимир Путин, набрав 88,34% голосов, на втором месте — Леонид Слуцкий — 4,07%.

Лидеры по итогам голосования в таком же порядке оказались и на Чукотке, где действующий президент набрал более 90% голосов, а на втором месте оказался Леонид Слуцкий с результатом 3,03%.

На Камчатке лидером стал Владимир Путин, набрав 84,16% голосов избирателей, на втором месте оказался Владислав Даванков, за которого отдали 4,70% голосов. Такая же ситуация и в Хабаровском крае, Владимир Путин набрал 80,06% голосов, а Владислав Даванков 6,63%, и Магаданской области, где за Путина проголосовали 84,89% избирателей, а на втором месте оказался Даванков (4,73%). В Якутии также отступили от всероссийского тренда: у Владимира Путина 87,79% голосов, у Даванкова 4,73%.

Напомним, на Дальнем Востоке стали известны результаты голосования на выборах президента России. Избирательные комиссии полностью завершили подсчет голосов. Как и прогнозировали политологи, явка стала высокой, местами даже рекордной.