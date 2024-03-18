Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Севастополе с 92,60% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщается в Telegram-канале горизбиркома.
«По результатам обработки 100% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в городе-герое составила 81,79%. В голосовании участвовал 288 841 избиратель. По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором месте Владислав Даванков, получивший 2,88% — 8 305 голосов избирателей. За Николая Харитонова проголосовали 2,07% — 5 950 избирателей. У Леонида Слуцкого 1,54% — 4 441 голос.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня — с 15 по 17 марта.