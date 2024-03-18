Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов

«По результатам обработки 100% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в городе-герое составила 81,79%. В голосовании участвовал 288 841 избиратель. По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей», — говорится в сообщении.