В Приморье изменена мера пресечения для экс-министра ЖКХ

Напомним, в октябре 2023 года в Приморье от должности освободили нескольких кураторов ЖКХ. Свои посты покинули зампред Елена Пархоменко и министр ЖКХ Владимир Бабич. Причиной тому стали многочисленные претензии к работе блока, который отвечает за ЖКХ, в том числе и у губернатора края Олега Кожемяко. Отмечалось, что регулярные жалобы населения не раз становились предметом разбирательств с руководством краевого ЖКХ. В частности, особенно много обращений поступало в связи с проблемами в области капитального ремонта, газоснабжения, вывоза мусора.