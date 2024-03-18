В Приморье изменена мера пресечения для экс-министра ЖКХ

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра ЖКХ Владимира Бабича по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает ИА PrimaMedia.
Эта информация стала известна 14 марта, когда Фрунзенский районный суд рассмотрел запрос старшего следователя третьего отдела по расследованию особых дел Следственного управления СК РФ по Приморскому краю о продлении срока домашнего ареста для бывшего чиновника. Однако суд отклонил данный запрос.
В результате была изменена мера пресечения. Домашний арест заменили на запрет определенных действий.
Подробности обвинений против Бабича не разглашаются, и официальные представители СК РФ воздерживаются от комментариев по этому делу. Однако максимальное наказание по вменяемой статье уголовного кодекса составляет от трех до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в октябре 2023 года в Приморье от должности освободили нескольких кураторов ЖКХ. Свои посты покинули зампред Елена Пархоменко и министр ЖКХ Владимир Бабич. Причиной тому стали многочисленные претензии к работе блока, который отвечает за ЖКХ, в том числе и у губернатора края Олега Кожемяко. Отмечалось, что регулярные жалобы населения не раз становились предметом разбирательств с руководством краевого ЖКХ. В частности, особенно много обращений поступало в связи с проблемами в области капитального ремонта, газоснабжения, вывоза мусора.