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Явка на президентских выборах превысила 60% в Новосибирской области

В регионе работали более 1800 избирательных участков.
Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области явка на президентских выборах превысила 60%. Это данные на 18.00 17 марта, сообщил Новосибирский облизмбикром.

Всего в НСО проголосовали 1 329 846 избирателей (60,1% вместе с дистанционным голосованием).

В выборах на пост президента участвовали Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий.

По предварительным данным ЦИК РФ, Путин набрал более 87% голосов, Харитонов — 4,22%, Даванков — 4,04%, Слуцкий — 3,16%

Напомним, в Новосибирской области проголосовали две 100-летние долгожительницы.