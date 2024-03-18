Явка на президентских выборах превысила 60% в Новосибирской области

В Новосибирской области явка на президентских выборах превысила 60%. Это данные на 18.00 17 марта, сообщил Новосибирский облизмбикром.
Всего в НСО проголосовали 1 329 846 избирателей (60,1% вместе с дистанционным голосованием).
В выборах на пост президента участвовали Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий.
По предварительным данным ЦИК РФ, Путин набрал более 87% голосов, Харитонов — 4,22%, Даванков — 4,04%, Слуцкий — 3,16%
Напомним, в Новосибирской области проголосовали две 100-летние долгожительницы.