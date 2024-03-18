В столице Иркутской области пройдет концерт-митинг «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани»

Региональное мероприятие посвящено празднованию десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав РФ, поддержке политики по защите интересов Российской Федерации. Участниками мероприятия станут жители Иркутской области, представители власти региона, крупных предприятий, профсоюзных и общественных организаций.
На площади у Дворца спорта «Труд» прозвучит Гимн России в исполнении Камерного хора Иркутской областной филармонии. Будут представлены хореографическая постановка на вокальную композицию «Крым — Россия. Навсегда!», вокальные номера.
Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, результаты которого были опубликованы 18 марта: 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.
В марте 2014 года Иркутск стал одним из первых городов России, где прошел митинг в поддержку жителей Крыма. В мероприятии тогда приняло участие около 5 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, жители Приангарья собрались вместе, чтобы поддержать крымчан в их выборе. Люди несли флаги и плакаты «Севастополь, мы с тобой!», «Крым, Иркутск с тобой!», «Россия своих не бросает!», «Горжусь страной!».
18 марта 2024 года концерт-митинг начнется в 14:00 на площади у Дворца спорта «Труд».
Праздничные мероприятия также пройдут на территории муниципальных образований Иркутской области.