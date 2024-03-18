В столице Иркутской области пройдет концерт-митинг «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани»

В марте 2014 года Иркутск стал одним из первых городов России, где прошел митинг в поддержку жителей Крыма. В мероприятии тогда приняло участие около 5 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, жители Приангарья собрались вместе, чтобы поддержать крымчан в их выборе. Люди несли флаги и плакаты «Севастополь, мы с тобой!», «Крым, Иркутск с тобой!», «Россия своих не бросает!», «Горжусь страной!».