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В столице Иркутской области пройдет концерт-митинг «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани»

Иркутская область, НИА-Байкал — В День воссоединения Крыма с Россией в Иркутске пройдет концерт-митинг «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани».
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Региональное мероприятие посвящено празднованию десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав РФ, поддержке политики по защите интересов Российской Федерации. Участниками мероприятия станут жители Иркутской области, представители власти региона, крупных предприятий, профсоюзных и общественных организаций.

На площади у Дворца спорта «Труд» прозвучит Гимн России в исполнении Камерного хора Иркутской областной филармонии. Будут представлены хореографическая постановка на вокальную композицию «Крым — Россия. Навсегда!», вокальные номера.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, результаты которого были опубликованы 18 марта: 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.

В этот же день президент Российской Федерации встретился с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве, где был подписан договор о принятии полуострова в состав России. Республика Крым и Севастополь вошли в число субъектов РФ.

В марте 2014 года Иркутск стал одним из первых городов России, где прошел митинг в поддержку жителей Крыма. В мероприятии тогда приняло участие около 5 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, жители Приангарья собрались вместе, чтобы поддержать крымчан в их выборе. Люди несли флаги и плакаты «Севастополь, мы с тобой!», «Крым, Иркутск с тобой!», «Россия своих не бросает!», «Горжусь страной!».

18 марта 2024 года концерт-митинг начнется в 14:00 на площади у Дворца спорта «Труд».

Праздничные мероприятия также пройдут на территории муниципальных образований Иркутской области.

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