Реализацию плана мероприятий Года семьи в Иркутской области обсудили в Правительстве региона

Участие в мероприятии приняли члены рабочей группы, в режиме видеосвязи были подключены 42 муниципальных образования.
«Год семьи — это истории о ценностях. Прежде всего, речь идет о формировании уважительного отношения к большой многопоколенной семье, актуализации тематики семейных ценностей в общественном пространстве. Мероприятия Года семьи — это не одни только культурно-массовые мероприятия, должна проводиться и содержательная работа, деятельность по поддержке семей региона, в том числе многодетных. Мероприятия Года семьи должны охватить все муниципальные образования Иркутской области, согласно разработанным муниципальным планам», — отметила Валентина Вобликова.
Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан рассказала о главных блоках плана, которые включают в себя мероприятия по укреплению института семьи, по повышению качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, по повышению рождаемости. В целом, мероприятия плана направлены на работу со всеми категориями семей, воспитывающих детей разных возрастов, в том числе на работу с молодыми семьями, молодежью и подростками, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Напомним, что Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым также утвержден план мероприятий по реализации указа Президента о социальной поддержке многодетных семей. Первым пунктом плана обозначено изготовление и выдача удостоверений единого образца, подтверждающих статус многодетной семьи. Это позволит воспользоваться льготами многодетных семей в любом регионе страны. Новые удостоверения начнут выдавать в течение трех месяцев после установления Правительством Российской Федерации единого образца.