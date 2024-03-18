Реализацию плана мероприятий Года семьи в Иркутской области обсудили в Правительстве региона

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан рассказала о главных блоках плана, которые включают в себя мероприятия по укреплению института семьи, по повышению качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, по повышению рождаемости. В целом, мероприятия плана направлены на работу со всеми категориями семей, воспитывающих детей разных возрастов, в том числе на работу с молодыми семьями, молодежью и подростками, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.