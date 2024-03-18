Губернатор Игорь Кобзев предложил в два раза увеличить единовременную выплату военнослужащим по контракту, участвующим в СВО

Согласно Закону Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз «О денежной выплате участникам специальной военной операции» военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и включенным в списки личного состава войсковой части, полагается единовременная выплата 200 тысяч рублей. Поправки в закон предполагают увеличение выплаты до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.