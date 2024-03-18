В Латинской Америке закрылись последние участки для голосования на выборах президента РФ

«В том числе проголосовали сотрудники российского загранучреждения и совместных центров и предприятий в Никарагуа, таких как Учебный центр МВД России и Латиноамериканский институт биотехнологии “Мечников”, соотечественники, проживающие в городах Манагуа, Гранада, Леон, Сан-Хуан-дель-Сур, Масайя», — отметил дипломат. По его словам, «голосование прошло организованно, в спокойной и доброжелательной атмосфере, многие граждане пришли на участок целыми семьями».