В Латинской Америке закрылись последние участки для голосования на выборах президента РФ

В диппредставительствах отметили, что голосование на участках прошло без инцидентов, в спокойной обстановке и при активном участии россиян.
Гватемала
«На избирательном участке № 8074 в Гватемале проголосовали 53 гражданина РФ, постоянно проживающих или временно находящихся в стране», — заявил ТАСС пресс-атташе российского посольства в Гватемале Алексей Бучинский.
По словам дипломата, «выборы прошли в позитивной атмосфере, спокойно и без инцидентов».
Коста-Рика
«Несмотря на информационный фон относительно легитимности выборов, созданный здесь накануне дня голосования различного рода пересудами и фейками, навязанный местным СМИ западными медиагигантами, находящиеся в Коста-Рике россияне пришли на избирательный участок для того, чтобы проголосовать за будущее России», — сообщил ТАСС посол России в Коста-Рике Юрий Беджанян.
Дипломат также отметил содействие костариканских властей, «откликнувшихся на официальное обращение по обеспечению безопасности и правопорядка в день голосования».
По его словам, всего на избирательном участке № 8175, расположенном в российском посольстве в городе Сан-Хосе, проголосовали 128 человек.
Мексика
«На избирательном участке, расположенном в здании консульства РФ в Мехико, проголосовали как постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Мексике наши соотечественники», — сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава пресс-службы российского диппредставительства Андрей Земский.
«Голосование завершилось без каких-либо инцидентов. На выборы пришло большое количество россиян, проявивших свою гражданскую позицию. Проголосовало более 500 наших сограждан», — отметил дипломат.
«Многие пришли вместе со своими семьями, детьми. Некоторые даже специально приехали в столицу страны из других городов, чтобы отдать свой голос», — подчеркнул пресс-секретарь.
Никарагуа
Как сообщил ТАСС посол России в Никарагуа Александр Хохоликов, на избирательном участке № 8240, расположенном на территории российского диппредставительства в Манагуа, проголосовало 175 россиян.
«В том числе проголосовали сотрудники российского загранучреждения и совместных центров и предприятий в Никарагуа, таких как Учебный центр МВД России и Латиноамериканский институт биотехнологии “Мечников”, соотечественники, проживающие в городах Манагуа, Гранада, Леон, Сан-Хуан-дель-Сур, Масайя», — отметил дипломат. По его словам, «голосование прошло организованно, в спокойной и доброжелательной атмосфере, многие граждане пришли на участок целыми семьями».
Кроме того, посол сообщил, что досрочное выездное голосование было проведено дипломатами в Республике Эль-Сальвадор.
«Отдельно хотел бы отметить активное участие высоких представителей Никарагуа, Сальвадора и Гондураса в качестве иностранных наблюдателей на выборах в России. В нашу страну прибыли представительные делегации этих центральноамериканских стран», — заявил Хохоликов. Он добавил, что в Москве у делегаций состоялся ряд рабочих встреч с российскими официальными лицами.
«Зарубежные наблюдатели отметили открытость, безопасность и прозрачность процесса выборов в Российской Федерации, его соответствие всем международным стандартам», — указал дипломат.
Выборы президента РФ
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ. Российские граждане за рубежом могли отдать свой голос на 295 избирательных участках в 144 странах.
По опубликованным на официальном сайте ЦИК РФ данным, по итогам обработки 95,08% протоколов лидирует кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Путин, набрав 87,32% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,28% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,15% голосов.