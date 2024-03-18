Путин побеждает на выборах в Северной Осетии с 89,01 процента голосов

«Предварительные итоги голосования… Явка избирателей составила 91,80%. Голоса за кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин — 89,01%, Николай Харитонов — 5,10%, Леонид Слуцкий — 3,50%, Владислав Даванков — 1,70%. Окончательные итоги голосования на выборах президента РФ на территории РСО-Алания будут утверждены на заседание комиссии сегодня», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.