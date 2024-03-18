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Путин побеждает на выборах в Северной Осетии с 89,01 процента голосов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,01% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии, Николай Харитонов идет вторым с 5,10%, свидетельствуют предварительные данные избиркома республики после завершения подсчета голосов.
Источник: РИА "Новости"

«Предварительные итоги голосования… Явка избирателей составила 91,80%. Голоса за кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин — 89,01%, Николай Харитонов — 5,10%, Леонид Слуцкий — 3,50%, Владислав Даванков — 1,70%. Окончательные итоги голосования на выборах президента РФ на территории РСО-Алания будут утверждены на заседание комиссии сегодня», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир