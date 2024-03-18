Захарова посоветовала главе Минобороны Британии искать Кейт Миддлтон

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву исключительности. Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — написала госпожа Захарова в Telegram-канале.
10 марта в аккаунтах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях, а также на сайте Кенсингтонского дворца была опубликована фотография, на которой Миддлтон сидит со своими тремя детьми. Это первая ее официальная фотография после перенесенной операции на брюшной полости. 11 марта ведущие мировые масс-медиа сообщили, что на снимке были обнаружены признаки ретуши.