Захарова посоветовала главе Минобороны Британии искать Кейт Миддлтон

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву исключительности. Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — написала госпожа Захарова в Telegram-канале.