Поздравление Руслана Болотова с 10-летней годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Весной 2014 года на референдуме большинство жителей полуострова проголосовали, чтобы справедливость была восстановлена: крымчане и севастопольцы вернулись в семью братских народов России.
Это яркий пример свободного выбора, твердой гражданской воли, искренней солидарности народа. Это те ценности и убеждения, которые необходимо проявлять и защищать.
Несмотря на то, что Иркутск находится от Крыма на расстоянии более шести тысяч километров, нас связывают особые отношения. В 2008 году столица Прибайкалья и Симферополь объявили о дружбе и сотрудничестве. И эта связь между нашими городами никогда не прерывалась. Именно Иркутск стал одним из первых городов в России, в котором весной 2014 года состоялся митинг в поддержку жителей Крыма.
Сегодня наши земляки, сражаясь на передовой, вновь помогают отстаивать право народа на жизнь и свободу. Россия своих не бросает!
Желаю всем благополучия, счастья и добра! Пока мы вместе, мы непобедимы!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.