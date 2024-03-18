Поздравление Руслана Болотова с 10-летней годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Несмотря на то, что Иркутск находится от Крыма на расстоянии более шести тысяч километров, нас связывают особые отношения. В 2008 году столица Прибайкалья и Симферополь объявили о дружбе и сотрудничестве. И эта связь между нашими городами никогда не прерывалась. Именно Иркутск стал одним из первых городов в России, в котором весной 2014 года состоялся митинг в поддержку жителей Крыма.