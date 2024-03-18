Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов

«В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В. В. — 87,05% (972 438), Харитонов Н. М. — 5,06% (56 560), Даванков В. А. — 3,44% (38 483), Слуцкий Л. Э. — 2,8% (31 333)», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.