Голоса подсчитаны: избирательная комиссия Хабаровского края огласила результаты трехдневного голосования

Проведя беспокойную и крайне напряженную ночь, избирательные комиссии Хабаровского края обработали все бюллетени, которые оказались в урнах за три дня голосования. Сегодня краевая избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты. Они говорят о том, что регион еще никогда за всю современную историю не показывал такой степени поддержки главы государства.
Итоги трехдневных выборов стали свидетельством того, что жители региона объединились вокруг действующего главы государства и поддержали обозначенный им курс. Столь высокий процент бюллетеней за Владимира Путина разрушает стереотип о том, что Хабаровский край — оппозиционный регион.
Центризбиркому еще предстоит подвести общие итоги выборов президента России, обобщив данные регионов западной части страны, однако предпочтения дальневосточных избирателей видны уже сейчас.