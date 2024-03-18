Голоса подсчитаны: избирательная комиссия Хабаровского края огласила результаты трехдневного голосования

Проведя беспокойную и крайне напряженную ночь, избирательные комиссии Хабаровского края обработали все бюллетени, которые оказались в урнах за три дня голосования. Сегодня краевая избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты. Они говорят о том, что регион еще никогда за всю современную историю не показывал такой степени поддержки главы государства.

По информации, которую озвучил председатель краевой комиссии Денис Кузьменко, явка избирателей составила 64,7%. Большинство голосов жителей региона получил действующий президент России Владимир Путин. За него проголосовали 80,06% пришедших на УИКи (491 448 голосов). На втором месте в крае — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. У него 6,63%. Чуть больше, чем на один процентный пункт, от него отстал выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов с результатом 5,43%. Меньше всех набрал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, получив 5,01% голосов. Окончательные итоги голосования крайизбирком утвердит на заседании.