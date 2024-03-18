Оппозиция подтвердила открытость и легитимность выборов президента России в Приангарье

«Долгое время считалось, что наша область протестный регион, потому что у нас ранее была низкая явка. Сегодня мы увидели совсем другую картину. Я думаю это связано с тем, что обновилась исполнительная и законодательная власть в регионе и началось объединение общества в регионе», — сказал Владимир Шпрах.