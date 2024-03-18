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Оппозиция подтвердила открытость и легитимность выборов президента России в Приангарье

Эксперты отметили самую высокую явку избирателей за последние годы.
Источник: IrkutskMedia.ru

Представители оппозиционных партий, а также руководство Общественной палаты региона сошлись во мнении, что выборы президента России в Иркутской области прошли открыто и легитимно. Эксперты в ходе обсуждения в Центре общественного наблюдения итогов голосования отметили самую высокую явку избирателей за последние годы, пишет ИА IrkutskMedia.

«Я все три дня ездил по избирательным участкам и с радостью отмечал, что очень многие шли голосовать. Явка действительно высокая. Я думаю, очень скоро мы получим итоговые результаты от избирательной комиссии и увидим окончательную картину», — сказал координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди’в Иркутской области Дмитрий Ли поблагодарил избирательную комиссию за хорошую организацию работы в рамках кампании по выборам президента России. А так же отметил работу Центра общественного наблюдения за выборами.

«Для нашей партии, это первая кампания такого уровня, мы проделали большую работу и получили опыт который сможем использовать в дальнейшем на муниципальных выборах и выборах в Госдуму», — сказал Дмитрий Ли.

По словам председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха, сегодня в Иркутской области огромную роль играют общественные организации, которые и есть костяк гражданского общества. По его словам, Иркутская область на этих выборах показала, что она вместе с остальной Россией.

«Долгое время считалось, что наша область протестный регион, потому что у нас ранее была низкая явка. Сегодня мы увидели совсем другую картину. Я думаю это связано с тем, что обновилась исполнительная и законодательная власть в регионе и началось объединение общества в регионе», — сказал Владимир Шпрах.

В Иркутской области завершилось голосование на выборах президента РФ. Явка на 18.00 составила 59,91%. Сразу после закрытия избирательных участков на площадке Центра общественного наблюдения за выборами в Иркутске началось экспертное обсуждение итогов голосования. В нем приняли участие губернатор Приангарья, федеральные эксперты и политологи, депутаты Заксобрания, а также общественные деятели.

Напомним, выборы президента России проходили 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвовали четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями. Владимир Путин участвовал в выборах президента как самовыдвиженец.